In occasione del Rainbow Free Day terrò un webinar dal titolo Greetings from Rainbow, un omaggio a Springsteen (Di sabato 16 gennaio 2021) Vorrei tornare a affrontare la faccenda del talento e del successo. Ne parlavo giusto ieri, a riguardo di Soul. E anche, soprattutto dovrei dire, a riguardo della generazione dei ventenni, a mio superficiale e rozzo modo di vedere non sempre lucidissimi nel distinguere l’uno dall’altro, e forse un pochino più interessati al secondo che al primo. Intendiamoci, non sono un sociologo, credo, né un antropologo, sempre credo, quindi non è mia volontà star qui a cercare le origini di questa particolare situazione, potrei così, en passant, tirare su una teoria pret-a-porter riguardo i danni che programmi come i Reality, il primo Grande Fratello in testa, ha creato su un popolo, il nostro e più in generale quello “occidentale”, fatemi usare davvero la stessa precisa perizia che avrebbe Edward Mani di Forbici se dovesse star qui a sciogliere un nodo su una catenina sottile, dico questo per ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Vorrei tornare a affrontare la faccenda del talento e del successo. Ne parlavo giusto ieri, a riguardo di Soul. E anche, soprattutto dovrei dire, a riguardo della generazione dei ventenni, a mio superficiale e rozzo modo di vedere non sempre lucidissimi nel distinguere l’uno dall’altro, e forse un pochino più interessati al secondo che al primo. Intendiamoci, non sono un sociologo, credo, né un antropologo, sempre credo, quindi non è mia volontà star qui a cercare le origini di questa particolare situazione, potrei così, en passant, tirare su una teoria pret-a-porter riguardo i danni che programmi come i Reality, il primo Grande Fratello in testa, ha creato su un popolo, il nostro e più in generale quello “occidentale”, fatemi usare davvero la stessa precisa perizia che avrebbe Edward Mani di Forbici se dovesse star qui a sciogliere un nodo su una catenina sottile, dico questo per ...

EmilioCarelli : Il gesto di Renzi si conferma da irresponsabili. La linea del M5S è chiara, conferma che le nostre posizioni sono d… - Confindustria : Il @b20 di quest’anno dovrà affrontare la ricostruzione dopo la #pandemia. Dobbiamo incidere e ci sono le condizion… - comunevenezia : #Infanzia #spettacoli In occasione delle celebrazioni del #GiornoDellaMemoria, @teatrolafenice Education online p… - Fata_Turch : RT @trinity_mio: @SlipperLea Se si esce fuori dalla dinamica del tifo e ripeto dalla questione personale si vede come per tutti c'è stata l… - sportli26181512 : Inter Juve, Pirlo e Conte in campo nel 1999: cosa fanno gli altri giocatori: Conte contro Pirlo: da giocatori, i du… -