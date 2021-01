I bar di Roma in mano a Cosa Nostra. Arrestato fedelissimo di Riina jr. Blitz dei carabinieri: in manette 11 persone. Usavano i locali del centro per ripulire denaro sporco (Di sabato 16 gennaio 2021) Da Trastevere a Testaccio, la Capitale torna a fare i conti con le infiltrazioni mafiose nel suo tessuto imprenditoriale. Che gli appetiti dei clan su Roma non siano una novità, lo sappiamo da tempo ma non può che sorprendere l’ultima operazione con cui i carabinieri del Ros, coordinati dalla Dda di piazzale Clodio, hanno Arrestato undici persone tra cui spicca il nome del palermitano Francesco Paolo Maniscalco, quest’ultimo ritenuto uomo di fiducia di Giuseppe Salvatore Riina, figlio del defunto Totò. Agli arrestati, a seconda delle posizioni, i magistrati contestano il trasferimento fraudolento di valori, la bancarotta fraudolenta, l’autoriciclaggio e diversi reati commessi per agevolare l’associazione mafiosa “Cosa Nostra”. Come accertato dal procuratore aggiunto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 16 gennaio 2021) Da Trastevere a Testaccio, la Capitale torna a fare i conti con le infiltrazioni mafiose nel suo tessuto imprenditoriale. Che gli appetiti dei clan sunon siano una novità, lo sappiamo da tempo ma non può che sorprendere l’ultima operazione con cui idel Ros, coordinati dalla Dda di piazzale Clodio, hannoundicitra cui spicca il nome del palermitano Francesco Paolo Maniscalco, quest’ultimo ritenuto uomo di fiducia di Giuseppe Salvatore, figlio del defunto Totò. Agli arrestati, a seconda delle posizioni, i magistrati contestano il trasferimento fraudolento di valori, la bancarotta fraudolenta, l’autoriciclaggio e diversi reati commessi per agevolare l’associazione mafiosa “”. Come accertato dal procuratore aggiunto ...

virginiaraggi : Grazie alle Forze dell’Ordine per operazione contro clan legati a Cosa Nostra che gestivano bar e riciclavano denar… - fattoquotidiano : Roma, bar gestiti dai clan di Cosa Nostra: 11 misure cautelari. “Soldi riciclati nei locali di Testaccio e Trasteve… - Lorenzo_effe : @EugenioCardi Me lo immagino al consiglio comunale di roma...si incontrerà al bar con i dirigenti delle ex municipalizzate per parlare ? ???? - TgrAltoAdige : Roma decide la zona rossa ma Bolzano va avanti per conto suo. Il ministero della Salute ha classificato ieri l'Alto… - M_Cremonesi : Barfly - Roma 4 Roma, aspettare la ripartenza al bar (quando si può) -