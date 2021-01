Grande Fratello Vip: urla esterne alla casa svelano ai concorrenti quando finirà realmente il programma – VIDEO (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip quest’anno ha subito diversi prolungamenti che sono stati comunicati ai concorrenti nel prosieguo del programma. Le reazioni suscitate negli inquilini della casa più spiata d’Italia sono state le più disparate, tra chi è felice di poter prolungare il proprio percorso all’interno del reality e chi, invece, è addirittura arrivato a ritirarsi, come nel caso di Elisabetta Gregoraci. La procrastinazione del programma ha messo a dura prova lo spirito dei vip della casa che sempre più di frequente sono proni a crolli psicologici e a crisi di pianto, come è successo a Maria Teresa Ruta. Lo stress emotivo cui sono sottoposti i ragazzi ha portato molti fan a mandare in trend su Twitter l’hashtag #NOALPROLUNGAMENTOGF accompagnato ad un altro hashtag ... Leggi su trendit (Di sabato 16 gennaio 2021) IlVip quest’anno ha subito diversi prolungamenti che sono stati comunicati ainel prosieguo del. Le reazioni suscitate negli inquilini dellapiù spiata d’Italia sono state le più disparate, tra chi è felice di poter prolungare il proprio percorso all’interno del reality e chi, invece, è addirittura arrivato a ritirarsi, come nel caso di Elisabetta Gregoraci. La procrastinazione delha messo a dura prova lo spirito dei vip dellache sempre più di frequente sono proni a crolli psicologici e a crisi di pianto, come è successo a Maria Teresa Ruta. Lo stress emotivo cui sono sottoposti i ragazzi ha portato molti fan a mandare in trend su Twitter l’hashtag #NOALPROLUNGAMENTOGF accompagnato ad un altro hashtag ...

