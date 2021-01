Governo: Renzi, ‘161 voti non ci sono, pronto a parlare di contenuti’ (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Secondo me senza di noi non hanno i numeri, sono lontani da quota 161 al Senato. Hanno raccontato un loro auspicio come fosse la realtà”. Lo dice Matteo Renzi al Messaggero. “La strada della matematica si è chiusa. Suggerirei di tornare alla politica”, aggiunge dicendo che il gruppo di Italia Viva al Senato è compatto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Secondo me senza di noi non hanno i numeri,lontani da quota 161 al Senato. Hanno raccontato un loro auspicio come fosse la realtà”. Lo dice Matteoal Messaggero. “La strada della matematica si è chiusa. Suggerirei di tornare alla politica”, aggiunge dicendo che il gruppo di Italia Viva al Senato è compatto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

