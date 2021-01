Golf, Sony Open 2021: Nick Taylor in testa dopo il secondo giro (Di sabato 16 gennaio 2021) Nick Taylor è in testa dopo il secondo giro del Sony Open 2021, torneo valevole per il PGA Tour in corso di svolgimento sul percorso del Waialae Country Club a Honolulu, sulle isole Hawaii. Il canadese è al comando con il punteggio di 128 (66 62, -12). Al secondo posto ben cinque atleti a pari merito. Si tratta di Stewart Cink, Russel Henley, Vaughn Taylor, Chris Kirk e Webb Simpson, tutti con il punteggio di 130 (-10). SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021)è inildel, torneo valevole per il PGA Tour in corso di svolgimento sul percorso del Waialae Country Club a Honolulu, sulle isole Hawaii. Il canadese è al comando con il punteggio di 128 (66 62, -12). Alposto ben cinque atleti a pari merito. Si tratta di Stewart Cink, Russel Henley, Vaughn, Chris Kirk e Webb Simpson, tutti con il punteggio di 130 (-10). SportFace.

OA_Sport : Golf: Nick Taylor si prende di forza la leadership al Sony Open in Hawaii. Risalgono in molti, tra cui Collin Morik… - zazoomblog : golf trio in vetta al Sony Open - #vetta - alevescini00 : RT @sportface2016: #Golf, #SonyOpen: Niemann, Kokrak e Malnati al comando dopo il primo giro - sportface2016 : #Golf, #SonyOpen: Niemann, Kokrak e Malnati al comando dopo il primo giro - sportface2016 : #Golf #PGATour Al via il #SonyOpenHawaii, mentre Francesco #Molinari prepara il rientro in campo -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Sony golf, trio in vetta al Sony Open QUOTIDIANO.NET Golf: Nick Taylor balza in testa a metà Sony Open 2021. Alle Hawaii Morikawa rincorre

Si è concluso il secondo giro del Sony Open in Hawaii 2021, secondo torneo dell’anno per quanto riguarda il PGA Tour. Al comando, con un gran balzo caratterizzato da uno dei due migliori giri di ...

Volkswagen: vendite di auto elettriche cresciute di oltre il 200%

I veicoli all-electric più venduti. Nel 2020, infatti, Volkswagen ha venduto 231.600 veicoli all-electric. Questi i modelli di maggior successo, con il corrispondente numero di u ...

Si è concluso il secondo giro del Sony Open in Hawaii 2021, secondo torneo dell’anno per quanto riguarda il PGA Tour. Al comando, con un gran balzo caratterizzato da uno dei due migliori giri di ...I veicoli all-electric più venduti. Nel 2020, infatti, Volkswagen ha venduto 231.600 veicoli all-electric. Questi i modelli di maggior successo, con il corrispondente numero di u ...