Giulia Michelini e Marco Bocci a C’è Posta per Te 2021, Video completo (Di sabato 16 gennaio 2021) Giulia Michelini e Marco Bocci a C'è Posta per Te ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 16 gennaio 2021)a C'èper Te ...

IlContiAndrea : Ospiti domani a #cepostaperte Giulia Michelini, Marco Bocci e Irama - valelongatoo : RT @xnianobsessed: Tweet di apprezzamento per Giulia Michelini alias Rosy Abate perché è una delle migliori donne della televisione italian… - valelongatoo : RT @aleconoscenti: Non esiste una versione pocket di Giulia Michelini ? Ne ho bisogno. #CePostaPerTe - valelongatoo : RT @moonshadow_369: Giulia Michelini e Marco Bocci sono la coppia più ICONICA di sempre. Sono passati 10 anni, sono stati ospiti 850 volte,… - valelongatoo : RT @jdbmyeverythjng: Tweet d'apprezzamento per Marco Bocci e Giulia Michelini perché sono stupendi ? #CePostaPerTe -