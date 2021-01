"Era un artista stupendo". L'ultimo addio a Solange (Di sabato 16 gennaio 2021) Chiara Giannini Alle esequie nessun personaggio dello spettacolo, ma moltissimi amici. "C’era il sole come lui voleva..." La chiesa di Vicarello, in provincia di Livorno, era gremita di gente per l'ultimo saluto a Paolo Bucinelli, in arte Solange, il sensitivo trovato morto nella sua casa di Mortaiolo lo scorso 7 gennaio. Nessun personaggio dello spettacolo ha partecipato alle esequie, fatto salvo l'attore livornese Pietro Fornaciari. Però nessuno degli amici di Solange ha voluto mancare all’appuntamento. Erano tutti lì, a ricordare la sensibilità di Paolo e la sua gioia di vivere. "C’era il sole come lui voleva - ha detto Fornaciari - e mi fa piacere che ci fosse così tanta gente, malgrado la tristezza del momento. Questo ha testimoniato come tutti volessero bene a Paolo". Uno dei suoi amici storici, Max Nascente, ha ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 gennaio 2021) Chiara Giannini Alle esequie nessun personaggio dello spettacolo, ma moltissimi amici. "C’era il sole come lui voleva..." La chiesa di Vicarello, in provincia di Livorno, era gremita di gente per l'saluto a Paolo Bucinelli, in arte, il sensitivo trovato morto nella sua casa di Mortaiolo lo scorso 7 gennaio. Nessun personaggio dello spettacolo ha partecipato alle esequie, fatto salvo l'attore livornese Pietro Fornaciari. Però nessuno degli amici diha voluto mancare all’appuntamento. Erano tutti lì, a ricordare la sensibilità di Paolo e la sua gioia di vivere. "C’era il sole come lui voleva - ha detto Fornaciari - e mi fa piacere che ci fosse così tanta gente, malgrado la tristezza del momento. Questo ha testimoniato come tutti volessero bene a Paolo". Uno dei suoi amici storici, Max Nascente, ha ...

The Undergroud: con Dr. Pira, l’arte va oltre la nostra confort zone

Per The Underground, la nostra guida all'arte al di là dei circuiti convenzionali, abbiamo intervistato il Dr. Pira, iconico e visionario fumettista ...

