Diego Ulissi si sottoporrà a uno studio elettrofisiologico: che cos’è e quando tornerà a correrre? Soffre di miocardite (Di sabato 16 gennaio 2021) Diego Ulissi si dovà sottoporre a uno studio elettrofisiologico: martedì 19 gennaio si recherà all’Ospedale Riunti di Ancona, dove si sottoporrà alle cure del professor Antonio Dello Russo. Il ciclista è fermo da metà dicembre a causa di una miocardite. Il 31enne livornese si sottoporrà a questo check-up approfondito che prevede, tramite una sonda, la mappatura elettrica del cuore con eventuale rimozione delle aritmie. La UAE Emirates, squadra per cui milita, non gli ha fatto mai mancare il proprio supporto e poche ore fa ha pubblicato un messaggio video pieno di affetto a lui dedicato. Professionista dal 2010, Diego Ulissi aveva vinto due tappe al Giro d’Italia 2020 e in carriera vanta 38 successi (ben 8 alla Corsa Rosa). Non si ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021)si dovà sottoporre a uno: martedì 19 gennaio si recherà all’Ospedale Riunti di Ancona, dove sialle cure del professor Antonio Dello Russo. Il ciclista è fermo da metà dicembre a causa di una. Il 31enne livornese sia questo check-up approfondito che prevede, tramite una sonda, la mappatura elettrica del cuore con eventuale rimozione delle aritmie. La UAE Emirates, squadra per cui milita, non gli ha fatto mai mancare il proprio supporto e poche ore fa ha pubblicato un messaggio video pieno di affetto a lui dedicato. Professionista dal 2010,aveva vinto due tappe al Giro d’Italia 2020 e in carriera vanta 38 successi (ben 8 alla Corsa Rosa). Non si ...

