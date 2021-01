Dakar 2021, Stephane Peterhansel firma una nuova impresa, Kevin Benavides trionfa tra le moto (Di sabato 16 gennaio 2021) A Jeddah si è chiusa la 43^ edizione della Dakar, la seconda della storia interamente disputata in Arabia Saudita. Le ampie zone sabbiose ed i sentieri rocciosi sono stati il teatro perfetto per una corsa che ha regalato emozioni dal primo all’ultimo chilometro. L’incertezza ha regnato tra le auto e le moto, decise solamente nell’ultima decisiva stage da Yanbu – Jeddah. Nelle due ruote sono stati infiniti i cambi di leadership nel corso delle due settimane di gara. Ogni giorno abbiamo assistito a dei colpi di scena che hanno ribaltato le sorti della corsa. La navigazione nel deserto ha reso come sempre imprevedibile una manifestazione che ha premiato Kevin Benavides. Il lunghissimo itinerario ha mietuto parecchie vittime illustri come l’australiano Toby Price (KTM) ed il cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda), ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) A Jeddah si è chiusa la 43^ edizione della, la seconda della storia interamente disputata in Arabia Saudita. Le ampie zone sabbiose ed i sentieri rocciosi sono stati il teatro perfetto per una corsa che ha regalato emozioni dal primo all’ultimo chilometro. L’incertezza ha regnato tra le auto e le, decise solamente nell’ultima decisiva stage da Yanbu – Jeddah. Nelle due ruote sono stati infiniti i cambi di leadership nel corso delle due settimane di gara. Ogni giorno abbiamo assistito a dei colpi di scena che hanno ribaltato le sorti della corsa. La navigazione nel deserto ha reso come sempre imprevedibile una manifestazione che ha premiato. Il lunghissimo itinerario ha mietuto parecchie vittime illustri come l’australiano Toby Price (KTM) ed il cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda), ...

