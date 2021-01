Covid, Palazzo Chigi precisa: ok recarsi in seconde case anche fuori Regione (Di sabato 16 gennaio 2021) commenta Ansa Secondo Palazzo Chigi, il nuovo Dpcm permette di recarsi nelle seconde case anche fuori Regione. Il testo, infatti, disciplina che 'è comunque consentito il rientro alla propria ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 gennaio 2021) commenta Ansa Secondo, il nuovo Dpcm permette dinelle. Il testo, infatti, disciplina che 'è comunque consentito il rientro alla propria ...

Seconde case: si possono raggiungere le case fuori regione. Per il 1500 di Speranza no

Dopo il varo del nuovo dpcm 14 gennaio 2021 che impartisce un nuovo giro di vite alle regole da rispettare per combattere i contagi da nuovo coronavirus, è spuntato il giallo delle seconde case. Ora u ...

