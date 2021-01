Covid, Giovannina e Michelarcangelo festeggiano 54 anni di matrimonio in ospedale: auguri e torta in corsia (Di sabato 16 gennaio 2021) Sposati da 54 anni non si sono separati neanche a causa del Covid che ha costretto entrambi al ricovero e proprio in ospedale hanno festeggiato il loro anniversario di nozze, con tanto di torta ... Leggi su leggo (Di sabato 16 gennaio 2021) Sposati da 54non si sono separati neanche a causa delche ha costretto entrambi al ricovero e proprio inhanno festeggiato il loroversario di nozze, con tanto di...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid, Giovannina e Michelarcangelo festeggiano 54 anni di matrimonio in ospedale: auguri e torta in corsia - leggoit : Covid, Giovannina e Michelarcangelo festeggiano 54 anni di matrimonio in ospedale: auguri e torta in corsia -