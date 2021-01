Cioccolato, alleato di umore e salute: dona felicità e saggezza (Di sabato 16 gennaio 2021) Alfie Borromeo Cioccolato sì o no? Spesso è un vero dilemma dover decidere se cedere o meno alla tentazione di gustare questo “divino” alimento che però è molto nutriente e calorico. Il problema non sta tanto nel cacao in sé, quanto nella lavorazione e in tutto quello che viene aggiunto (mandorle, nocciole, aromi, frutta ecc.) per trasformare i semi dei frutti di questa pianta tropicale in tavolette o praline. Il Cioccolato fondente non è solo è benefico per la salute fisica e mentale, ma ha effetti positivi anche sulla psiche. Per questo la sua assunzione, nelle dosi corrette, è tutt’altro che nociva. Il Cioccolato fondente ha funzioni protettive del sistema cardiovascolare dovute al quantitativo di cacao che contiene (ideale se superiore al 70%): riducendo la pressione arteriosa, contribuisce a ridurre il ... Leggi su improntaunika (Di sabato 16 gennaio 2021) Alfie Borromeosì o no? Spesso è un vero dilemma dover decidere se cedere o meno alla tentazione di gustare questo “divino” alimento che però è molto nutriente e calorico. Il problema non sta tanto nel cacao in sé, quanto nella lavorazione e in tutto quello che viene aggiunto (mandorle, nocciole, aromi, frutta ecc.) per trasformare i semi dei frutti di questa pianta tropicale in tavolette o praline. Ilfondente non è solo è benefico per lafisica e mentale, ma ha effetti positivi anche sulla psiche. Per questo la sua assunzione, nelle dosi corrette, è tutt’altro che nociva. Ilfondente ha funzioni protettive del sistema cardiovascolare dovute al quantitativo di cacao che contiene (ideale se superiore al 70%): riducendo la pressione arteriosa, contribuisce a ridurre il ...

gnomo_LoHacker : @MichelaMgl Ci sono i wafer a vaniglia che abbandonano gli scaffali perchè non se li caga nessuno. Io sono neapolit… - bertero_g : RT @bertero_g: @Bluefidel47 Sempre detto che il #cioccolato è un nostro alleato... Per me solo fondente, almeno 70% (sarà che sono anemica.… - bertero_g : @Bluefidel47 Sempre detto che il #cioccolato è un nostro alleato... Per me solo fondente, almeno 70% (sarà che sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Cioccolato alleato Cioccolato, alleato di umore e salute: : dona felicità e saggezza Impronta Unika Benessere a tavola: i cibi salutari che pensavi facessero male

Benessere a tavola: i cibi salutari che pensavi facessero male e quelli che dovresti inserire e (forse) non conosci. Sì a pizza, fritti e cioccolato, ...

Il cuneese tra storia e leggenda

Inconfondibile forma tondeggiante, con fondo piatto e sommità a calotta, profumo intenso e inebriante, guscio croccante di cioccolato fondente, morbido ripieno di crema pasticcera, cacao tra due ciald ...

Benessere a tavola: i cibi salutari che pensavi facessero male e quelli che dovresti inserire e (forse) non conosci. Sì a pizza, fritti e cioccolato, ...Inconfondibile forma tondeggiante, con fondo piatto e sommità a calotta, profumo intenso e inebriante, guscio croccante di cioccolato fondente, morbido ripieno di crema pasticcera, cacao tra due ciald ...