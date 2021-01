Calciomercato Roma: giallorossi su Gomez (Di sabato 16 gennaio 2021) La Roma non si arrende e ci prova per il Papu Gomez, la cui permanenza all’Atalanta è ormai giunta al termine dopo la rottura insanabile con Gasperini. Per l’attaccante, al momento esubero di lusso della Dea, è dunque giunto il momento di trovare una nuova sistemazione. Gomez alla Roma? Stando alle ultime notizie trapelate da Trigoria, sabato 16 gennaio dovrebbe essere in programma un incontro tra l’Atalanta e la dirigenza giallorossa. All’ordine del giorno il trasferimento di Papu Gomez nella Capitale. I Friedkin e il nuovo general manager della Roma vorrebbero infatti regalare un rinforzo di assoluto prestigio a Fonseca. L’Atalanta valuta Gomez 15 milioni di euro Le difficoltà però non sono poche, a cominciare dalla questione economica. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) Lanon si arrende e ci prova per il Papu, la cui permanenza all’Atalanta è ormai giunta al termine dopo la rottura insanabile con Gasperini. Per l’attaccante, al momento esubero di lusso della Dea, è dunque giunto il momento di trovare una nuova sistemazione.alla? Stando alle ultime notizie trapelate da Trigoria, sabato 16 gennaio dovrebbe essere in programma un incontro tra l’Atalanta e la dirigenza giallorossa. All’ordine del giorno il trasferimento di Papunella Capitale. I Friedkin e il nuovo general manager dellavorrebbero infatti regalare un rinforzo di assoluto prestigio a Fonseca. L’Atalanta valuta15 milioni di euro Le difficoltà però non sono poche, a cominciare dalla questione economica. ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma Calciomercato Roma, trattativa con l’Atalanta per il Papu Gomez Sport Fanpage Torino dì ciao a Duncan che va a Villa Stuart per le visite mediche con il Cagliari

Duncan ha lasciato il centro sportivo della Fiorentina per andare a Roma a Villa Stuart dove effettuerà le visite mediche per diventare un giocatore del Cagliari, come riporta in un tweet Affari Di ...

Papu Gomez, atteso l’incontro con la Roma

Dan Friedkin, imprenditore statunitense e presidente della Roma, vorrebbe regalare al tecnico Fonseca il gioiello dell’Atalanta Entro questa sera il club bergamasco, stando a quanto raccolto da La Rep ...

