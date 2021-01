Asciugamani in inverno | come fare per asciugarli in fretta

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 16 gennaio 2021) In, il problema di asciugare la biancheria è veramente fastidioso. Se non si dispone di un’asciugatrice, trovare dei metodi di asciugatura rapidi è davvero fondamentale. Tra tutti i capi, quelli che creano più problemi sono gli, la loro funzione di assorbire l’acqua, fa si che la loro asciugatura sia particolarmente difficoltosa. Il problema è che, se non si asciugano completamente, quando andremo a riprenderli, avranno un pessimo odore e potrebbero anche sviluppare muffe. Già di per sé dannose per la salute ma, sugli, lo diventano all’ennesima potenza, considerando che li usiamo direttamente sulla pelle. Allora andiamo a vedere qualche trucchetto per asciugare questa biancheria velocemente.in: La centrifuga Quando facciamo il bucato, cerchiamo di ...