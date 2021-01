Arrestato attore di Gomorra (Di sabato 16 gennaio 2021) Dalle stelle del cinema alle sbarre della cella. È la triste parabola di Salvatore Abruzzese, nel 2008 giovane attore del pluripremiato film Gomorra, dove interpretava il piccolo Totò, oggi, purtroppo, Arrestato a 26 anni dai carabinieri che l’hanno sorpresa a Scampia a spacciare droga. Salvatore era incensurato fino a questo momento. Continua la maledizione di Gomorra, che in 12 anni ha visto finire nei guai molti dei suoi interpreti. Una lunga scia di reati che vede coinvolti anche gli attori della fortunata serie Tv, ispirata al romanzo di Roberto Saviano. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Nel caso di Salvatore, in arte “Totò” di Gomorra, i carabinieri, appostati in un servizio ad hoc, hanno notato l’uomo aggirarsi all’interno delle “Case dei puffi”, un complesso di edilizia popolare del quartiere ... Leggi su howtodofor (Di sabato 16 gennaio 2021) Dalle stelle del cinema alle sbarre della cella. È la triste parabola di Salvatore Abruzzese, nel 2008 giovanedel pluripremiato film, dove interpretava il piccolo Totò, oggi, purtroppo,a 26 anni dai carabinieri che l’hanno sorpresa a Scampia a spacciare droga. Salvatore era incensurato fino a questo momento. Continua la maledizione di, che in 12 anni ha visto finire nei guai molti dei suoi interpreti. Una lunga scia di reati che vede coinvolti anche gli attori della fortunata serie Tv, ispirata al romanzo di Roberto Saviano. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Nel caso di Salvatore, in arte “Totò” di, i carabinieri, appostati in un servizio ad hoc, hanno notato l’uomo aggirarsi all’interno delle “Case dei puffi”, un complesso di edilizia popolare del quartiere ...

T691Tiziano : @mattino5 ma davvero credete che una multa di soli 400€ ad un attore che prende milioni di euro e che poi non la pa… - generacomplotti : RT @FraLauricella: @matteosalvinimi Si può dire che questo è il responsabile della campagna di #Biden in #Texas, arrestato per brogli? No,… - FraLauricella : @matteosalvinimi Si può dire che questo è il responsabile della campagna di #Biden in #Texas, arrestato per brogli?… - Fede_Army : RT @Bufalenet: Arrivano notizie ufficiali dagli Stati Uniti a proposito di Adam Johnson, l’uomo immortalato con il podio di Nancy Pelosi du… - Fortunablu17 : RT @Bufalenet: Arrivano notizie ufficiali dagli Stati Uniti a proposito di Adam Johnson, l’uomo immortalato con il podio di Nancy Pelosi du… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato attore Napoli, sorpreso a spacciare droga: arrestato attore interprete di "Gomorra" Il Meridiano News Napoli, ex attore di Gomorra arrestato per droga a Scampia

Napoli, ex attore di Gomorra arrestato per droga a Scampia. Spaccio di sostanze stupefacenti: con questa accusa i carabinieri di Napoli hanno arrestato in fragranza di reato un uomo che da tredicenne ...

Tutti i post taggati "salvatore abbruzzese"

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...

Napoli, ex attore di Gomorra arrestato per droga a Scampia. Spaccio di sostanze stupefacenti: con questa accusa i carabinieri di Napoli hanno arrestato in fragranza di reato un uomo che da tredicenne ...Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...