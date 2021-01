Ariana Grande, fuori il remix di “34+35” feat. Doja Cat & Megan Thee Stallion (Di sabato 16 gennaio 2021) Da ieri, venerdì 15 gennaio, è fuoriil remix di “34+35” featuring Doja Cat & Megan Thee Stallion e il lyric video. Il brano, che nella versione originale ha ottenuto più di 219 milioni di streams su Spotify e oltre 116 milioni di views su Youtube, si arricchisce in questa nuova veste insieme a Doja Cat e Megan Thee Stallion, due nomi di punta nella scena rap internazionale.Insieme alla canzone, è stato pubblicato anche il lyric video della versione remix. “34+35” fa parte dell’album “Positions”, che è stato stabile alla #1 della Top 200 di Billboard, diventando il quinto album di Ariana ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 gennaio 2021) Da ieri, venerdì 15 gennaio, èildi “uringCate il lyric video. Il brano, che nella versione originale ha ottenuto più di 219 milioni di streams su Spotify e oltre 116 milioni di views su Youtube, si arricchisce in questa nuova veste insieme aCat e, due nomi di punta nella scena rap internazionale.Insieme alla canzone, è stato pubblicato anche il lyric video della versione. “” fa parte dell’album “Positions”, che è stato stabile alla #1 della Top 200 di Billboard, diventando il quinto album di...

married_toshawn : trovatevi una bambina di 10 anni che è più matura di voi, ama Ariana Grande, Shawn Mendes, gli One direction e vi f… - dwspremacy : RT @defensebwtera: bom dia so pra laur, ariana grande, victoria pedretti, alycia debnam carey, lauren jauregui, jennie, lisa, jisoo, rosé e… - defensebwtera : bom dia so pra laur, ariana grande, victoria pedretti, alycia debnam carey, lauren jauregui, jennie, lisa, jisoo, r… - Abuchir_Bacar : RT @LuisaMucauque: @Abuchir_Bacar Ariana Grande Bruno Mars Rui Orlando Etc. - LuisaMucauque : @Abuchir_Bacar Ariana Grande Bruno Mars Rui Orlando Etc. -