VERONICA BERTI | MOGLIE ANDREA BOCELLI “Ecco cosa ci aiuta nei momenti difficili”

VinceMirabelli : RT @abfoundation: Domenica 24 gennaio, in occasione dell’ #InternationalDayofEducation , ABF apre ufficialmente le porte della nuova sede n… - abfoundation : Domenica 24 gennaio, in occasione dell’ #InternationalDayofEducation , ABF apre ufficialmente le porte della nuova… - TharwatMaggie : @abfoundation @Stlukehaiti @AndreaBocelli @Veronica_Berti_ Che ottimo lavoro dai ai bambini e farli crescere con sp… - Haugmoen : Andrea Bocelli - Qualche Stupido - Live / 2012 ft. Veronica Berti -

Ultime Notizie dalla rete : VERONICA BERTI

Il Sussidiario.net

Veronica Berti è la moglie e la manager di Andrea Bocelli. I due sono uniti non solo sul piano personale, ma anche su quello lavorativo.Andrea Bocelli dedica Can't Help Falling in Love a Paolo Brosio: ecco il videomessaggio del tenore durante una puntata di Domenica Live.