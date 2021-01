Parco “Dea Diana” | Pirozzi | “Nessuna intenzione di mollare la nostra battaglia”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria a Vico (Ce) – A pochi giorni dalla notifica della sentenza del Consiglio di Stato, attraverso la quale viene richiesta una riperimetrazione delUrbano Intercomunale “Dea” per eliminare le aree interessate dal comparto estrattivo, in tenimento del comune di Durazzano, il Sindaco di Santa Maria a Vico e Presidente del, Andrea, interviene per fare il punto della situazione: “Rispetto alle ultime vicende – ci tiene a precisare – dobbiamo chiarire che ilè espressione della volontà popolare di un territorio che ad oggi conta circa centomila abitanti, suddivisi in nove comuni a cavallo tra le province di Caserta e Benevento. La recente sentenza non mette in discussione il futuro del(che con la delibera della ...