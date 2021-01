Migranti: Cri invia tre camion di aiuti in Bosnia (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA, 15 GEN - Tre camion contenenti generi di prima necessità sono stati inviati oggi dalla Croce Rossa italiana per oltre 3.000 Migranti bloccati in Bosnia-Erzegovina. Vestiti, coperte e acqua ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA, 15 GEN - Trecontenenti generi di prima necessità sono statiti oggi dalla Croce Rossa italiana per oltre 3.000bloccati in-Erzegovina. Vestiti, coperte e acqua ...

crocerossa : Siamo in viaggio per la #Bosnia con coperte, vestiario e beni di prima necessità destinati alla Croce Rossa bosniac… - CorriereQ : Migranti: Cri invia tre camion di aiuti in Bosnia - MSolidarieta : RT @crocerossa: Siamo in viaggio per la #Bosnia con coperte, vestiario e beni di prima necessità destinati alla Croce Rossa bosniaca in sup… - MarcoAlici : RT @crocerossa: Siamo in viaggio per la #Bosnia con coperte, vestiario e beni di prima necessità destinati alla Croce Rossa bosniaca in sup… - stefano33542683 : RT @crocerossa: Siamo in viaggio per la #Bosnia con coperte, vestiario e beni di prima necessità destinati alla Croce Rossa bosniaca in sup… -