Manolas recuperato per la sfida con la Fiorentina: allenamento in gruppo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Kostas Manolas si era infortunato nella partita di campionato con l’Udinese, riportando un problema muscolare. Una noia che però già sembra che si sia lasciato alle spalle, perché nella seduta mattutina di oggi a Castel Volturno, il difensore si è allenato con il resto della squadra. Sarà dunque a disposizione di Gattuso per la partita con la Fiorentina anche se la sua presenza dal primo minuto resta in dubbio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021) Kostassi era infortunato nella partita di campionato con l’Udinese, riportando un problema muscolare. Una noia che però già sembra che si sia lasciato alle spalle, perché nella seduta mattutina di oggi a Castel Volturno, il difensore si è allenato con il resto della squadra. Sarà dunque a disposizione di Gattuso per la partita con laanche se la sua presenza dal primo minuto resta in dubbio. L'articolo ilNapolista.

