Litigi tra condomini? Durante il lockdown aumentati del 70%

ROMA – "Il 2020 è stato caratterizzato da lunghi periodi trascorsi in casa. Inevitabilmente questa situazione ha portato a un aumento di stress, che spesso è sfociato in litigi tra condomini, aumentati di quasi il 70%, ai quali non sempre gli amministratori hanno saputo porre rimedio in modo adeguato", sostiene Emilio Giffi, fondatore di Condominio Chiaro, rete nazionale che tutela i cittadini che abitano nei condomini. "La pandemia ha stravolto ed esasperato gli equilibri della convivenza, e questo sta rendendo necessario rivedere le regole di convivenza all'interno dei condomini, ma anche il modo in cui questi vengono amministrati", aggiunge Giffi in una nota.

Negli ultimi giorni si è fatto più insistente il dibattito sul MES, soprattutto nella maggioranza di governo. Purtroppo questo è stato derubricato da questione strategica sugli ...

