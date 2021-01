Lippi: «Mi rivedo molto in Gattuso. Pirlo e Conte? Dotati di grande intelligenza» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Marcello Lippi ha parlato di Inter-Juventus, delle differenze e somiglianze tra Conte e Pirlo. Ecco le sue parole Marcello Lippi ha parlato di Inter-Juventus in una lunga intervista a Tuttosport. Le sue parole. FIGLI DI Lippi – «Mi sembra che della squadra campione del mondo nel 2006 siano quattordici su ventitrè. E poi ci sono quelli della Juventus, Zidane, Deschamps che anche lui ha vinto un Mondiale, Paulo Sousa, Montero, sono tanti e sa cosa significa? Che sono vecchio (ride, ndr)». CHI GLI SOMIGLIA DI PIU‘ – «Domanda difficile anche perchè ammetto che anche io mi diverto a fare qualche accostamento. Diciamo che nella gestione dei rapporti con la squadra mi identifico molto in Gattuso. Lui ha un modo di fare che ho sempre avuto anche io. E spesso me lo dice. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Marcelloha parlato di Inter-Juventus, delle differenze e somiglianze tra. Ecco le sue parole Marcelloha parlato di Inter-Juventus in una lunga intervista a Tuttosport. Le sue parole. FIGLI DI– «Mi sembra che della squadra campione del mondo nel 2006 siano quattordici su ventitrè. E poi ci sono quelli della Juventus, Zidane, Deschamps che anche lui ha vinto un Mondiale, Paulo Sousa, Montero, sono tanti e sa cosa significa? Che sono vecchio (ride, ndr)». CHI GLI SOMIGLIA DI PIU‘ – «Domanda difficile anche perchè ammetto che anche io mi diverto a fare qualche accostamento. Diciamo che nella gestione dei rapporti con la squadra mi identificoin. Lui ha un modo di fare che ho sempre avuto anche io. E spesso me lo dice. ...

MondoNapoli : Tuttosport - Lippi: 'Mi rivedo in Gattuso. Gennaro è un ottimo allenatore, non è solo un motivatore' -… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Lippi: 'Mi rivedo in #Gattuso. #Inter e #Juve hanno lo stesso difetto. Su #Buffon...' - ignotoale75 : RT @cmdotcom: #Lippi: 'Mi rivedo in #Gattuso. #Inter e #Juve hanno lo stesso difetto. Su #Buffon...' - sportli26181512 : Lippi: 'Mi rivedo in Gattuso. Inter e Juve hanno lo stesso difetto. Su Buffon...': Lunga intervista di Marcello Lip… - cmdotcom : #Lippi: 'Mi rivedo in #Gattuso. #Inter e #Juve hanno lo stesso difetto. Su #Buffon...' -

Ultime Notizie dalla rete : Lippi rivedo Lippi: 'Mi rivedo in Gattuso. Inter e Juve hanno lo stesso difetto. Su Buffon...' Calciomercato.com Lippi: «Mi rivedo molto in Gattuso. Pirlo e Conte? Dotati di grande intelligenza»

Marcello Lippi ha parlato di Inter-Juventus, delle differenze e somiglianze tra Conte e Pirlo. Ecco le sue parole ...

Marcello Lippi ha parlato di Inter-Juventus, delle differenze e somiglianze tra Conte e Pirlo. Ecco le sue parole ...