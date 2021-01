Lippi: “Inter-Juve non inciderà sullo scudetto. Pirlo non è stato un azzardo, scelta che ha una sua logica” (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ex c.t. della nazionale, Marcello Lippi, ha parlato così a Tuttosport del big match Inter-Juventus: “Non inciderà tantissimo a livello di punti sulla lotta scudetto. Anche se dovesse vincere l’Inter e allungare mancano ancora troppe partite perché possa essere considerata una sentenza. A livello di crescita mentale, tuttavia, vincere o perdere può fare la differenza.Pirlo? Andrea sta compiendo un cambiamento radicale, sta impostando un atteggiamento nuovo. Sarà una sfida meravigliosa.Un azzardo di Agnelli? La decisione è stata presa dopo nove scudetti consecutivi e altri trionfi assortiti, quindi se lo può permettere per rinnovare gli stimoli e mettere le basi per un anno nuovo. E’ una scommessa, quello sì, ma non un azzardo. Ha ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ex c.t. della nazionale, Marcello, ha parlato così a Tuttosport del big matchntus: “Nontantissimo a livello di punti sulla lotta. Anche se dovesse vincere l’e allungare mancano ancora troppe partite perché possa essere considerata una sentenza. A livello di crescita mentale, tuttavia, vincere o perdere può fare la differenza.? Andrea sta compiendo un cambiamento radicale, sta impostando un atteggiamento nuovo. Sarà una sfida meravigliosa.Undi Agnelli? La decisione è stata presa dopo nove scudetti consecutivi e altri trionfi assortiti, quindi se lo può permettere per rinnovare gli stimoli e mettere le basi per un anno nuovo. E’ una scommessa, quello sì, ma non un. Ha ...

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: - #Inter-#Juve, Lippi: 'Il derby dei miei figli' - #FedericaRossi: 'Vivo con il so… - forumJuventus : (TS) Lippi: '#InterJuve non inciderà sullo scudetto. Pirlo? Non è stato un azzardo. Bianconeri e nerazzurri un po'… - DiMarzio : #InterJuve, il pensiero di Marcello #Lippi che elogia #Gattuso - junews24com : Lippi: «Inter-Juve non inciderà sullo scudetto, ma può fare la differenza» - - a99904573 : RT @cmdotcom: #Lippi: 'Mi rivedo in #Gattuso. #Inter e #Juve hanno lo stesso difetto. Su #Buffon...' -