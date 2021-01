La Regione torna in zona rossa a partire da domenica (Di venerdì 15 gennaio 2021) Come anticipato dal presidente della Regione Attilio Fontana, è in zona rossa. Assieme ai dati forniti dal monitoraggio del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità (con l'indice Rt che in Lombardia è pari a 1,38, rischio alto), è arrivata anche l'approvazione del nuovo Dpcm, che segue quella del decreto legge che aveva aggiunto una nuova colorazione, la zona bianca, alla suddivisione delle regioni italiane. Con l'ultimo Dpcm l'esecutivo introduce ulteriori restrizioni valide dal 16 gennaio al 5 marzo: tra le altre cose i bar non potranno più operare la vendita ad asporto a partire dalle 18, mentre sarà loro consentito proseguire con la consegna a domicilio senza limiti d'orario. Lombardia in zona rossa, come cambiano gli spostamenti ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 15 gennaio 2021) Come anticipato dal presidente dellaAttilio Fontana, è in. Assieme ai dati forniti dal monitoraggio del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità (con l'indice Rt che in Lombardia è pari a 1,38, rischio alto), è arrivata anche l'approvazione del nuovo Dpcm, che segue quella del decreto legge che aveva aggiunto una nuova colorazione, labianca, alla suddivisione delle regioni italiane. Con l'ultimo Dpcm l'esecutivo introduce ulteriori restrizioni valide dal 16 gennaio al 5 marzo: tra le altre cose i bar non potranno più operare la vendita ad asporto adalle 18, mentre sarà loro consentito proseguire con la consegna a domicilio senza limiti d'orario. Lombardia in, come cambiano gli spostamenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Regione torna Scuole superiori, da lunedì si torna in classe in sei regioni. Ma sulla Lombardia incombe la zona ... Il Sole 24 ORE Firmato Nuovo Dpcm: ecco le nuove regole, dalle visite nelle abitazioni private a musei e sport

Il nuovo decreto introduce una serie di misure che riguardano gli spostamenti, l'attività sportiva e la cultura ...

Doccia fredda per l’Alto Adige, da domenica si torna in zona rossa

Il Trentino si salva e resta in zona gialla. Il divieto di spostamento tra le regioni, comprese quelle gialle, sarà in vigore fino al 15 febbraio e non più al 5 marzo ...

