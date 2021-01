La protesta dei ristoratori che violano il Dpcm e restano aperti | “Siamo disperati | dal governo solo briciole”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Inizia oggi, venerdì 15 Gennaio, ladeiin tutta Italia che apriranno i loro esercizi, a pranzo e a cena, andando contro le disposizione delin materia di Covid-19. Il settore della ristorazione è uno dei settori più colpiti dalla pandemia: chiusure prolungate, aperture a singhiozzo, ristori che tardano ad arrivare e una grande sofferenza tra i professionisti del settore. Gli esercenti si sono quindi mossi verso un vero e proprio atto di disobbedienza dettato, come si apprende dai vari messaggi pubblicati sui social, dall’esasperazione: la clamorosa campagna diche è rimbalzata sui social network, accompagnata dall’hashtag #ioapro, in Italia ha già raccolto oltre 50mila adesioni. L’idea è quella di unapacifica che non trasgredisce le norme: i clienti si ...

Agenzia_Ansa : #Covid, #bar e #ristoranti #protestano da Nord a Sud: 'Fateci riaprire'. #Manifestazioni a Trento, Padova, Torino e… - Simo07827689 : RT @CastellinoLuigi: La protesta dei ristoratori:ieri ,”piove governo Ladro “oggi “Covid governo ladro!! - 00Zucchi : RT @SergioMarches13: Mi piacerebbe avere un elenco dei ristoratori lombardi che questa sera apriranno. Rispetterò l’ora del coprifuoco e le… - francescopizzit : RT @QuanteStorieRai: Dalla crisi di governo alla protesta dei ristoratori, con #CorradoAugias analizziamo e commentiamo i fatti di questo i… - CastellinoLuigi : La protesta dei ristoratori:ieri ,”piove governo Ladro “oggi “Covid governo ladro!! -

I fratelli Frasca che gestiscono la storica attività "La Grotta" aderiscono alla protesta. "Se restiamo chiusi riconsegniamo le chiavi e diciamo addio al nostro lavoro" ...