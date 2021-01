La campagna ‘Io Apro’ fa flop: riaperture in tutta Italia ma numeri bassi. Associazioni ristoratori: “Non si protesta violando la legge” (Di sabato 16 gennaio 2021) Si è diffusa in tutta Italia, ma non decolla la campagna #ioapro dei ristoratori ‘ribelli’ che hanno annunciato nei giorni scorsi l’apertura serale dei loro locali per protestare contro i divieti imposti dai decreti governativi per limitare la diffusione del coronavirus. Da Pesaro a Foggia, a Verona, fino a Milano, le adesioni sono state sparse e poco più che simboliche, visto che l’iniziativa non è stata appoggiata dalle principali Associazioni di categoria, come Confcommercio e Confesercenti, e dei ristoratori locali in diverse parti d’Italia. A Verona, ad esempio, sono stati una decina i ristoranti che hanno aperto le porte alla clientela, mentre a Foggia tutto si è risolto in un flashmob nel pomeriggio di una cinquantina di titolari di bar, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Si è diffusa in, ma non decolla la#ioapro dei‘ribelli’ che hanno annunciato nei giorni scorsi l’apertura serale dei loro locali perre contro i divieti imposti dai decreti governativi per limitare la diffusione del coronavirus. Da Pesaro a Foggia, a Verona, fino a Milano, le adesioni sono state sparse e poco più che simboliche, visto che l’iniziativa non è stata appoggiata dalle principalidi categoria, come Confcommercio e Confesercenti, e deilocali in diverse parti d’. A Verona, ad esempio, sono stati una decina i ristoranti che hanno aperto le porte alla clientela, mentre a Foggia tutto si è risolto in un flashmob nel pomeriggio di una cinquantina di titolari di bar, ...

