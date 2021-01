Juventus | l’ex compagno attacca Chiellini | “Giorgio è senza etica”

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 15 gennaio 2021)– Parole durissime di Felipe Melo rilasciate alla Gazzetta dello Sport. Il brasiliano ex centrocampista die Inter, aveva già in passato espresso simpatie totali per i nerazzurri. Al punto dare i bianconeri. Dopo la tensione degli scorsi mesi, successiva all’uscita del libro di, Felipe Melo è tornato sulla vicenda e in un’intervista alla Gazzetta ha nuovamenteto il capitano bianconero. Ecco di seguito le sue parole., le parole di Felipe Melo Le sue dichiarazioni: “? Non riesce ad avere continuità nelle partite perché si fa male sempre. Nel calcio quello che succede negli spogliatoi rimane lì. I suoi compagni, in Nazionale e nel club, devono avere paura di lui. Questo perché se ha parlato di uno che ha giocato ...