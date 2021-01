Il prof fa sesso: ma c’è la didattica a distanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’inconveniente, se cosi può essere definito, nel corso di una lezione a distanza. Il prof pensava di non essere inquadrato. Accademia delle Belle Arti di Urbino, lezione on line. Il prof mostra ai ragazzi un video didattico, con l’intento di completare il percorso formativo appena terminato. Il video parte, il prof pensa quindi di non essere più inquadrato, e pensa bene di abbandonarsi ad un momento di intimità, abbastanza coinvolgente, con un’altra persona presente in casa sua. Errore. Tutto finisce nell’inquadratura della web cam, e gli studenti, senza parole, assistono all’inaspettato intermezzo sessuale. Il docente, una volta veicolata la notizia, è stato subito convocato dal direttore dell’accademia, scusandosi, e presentando le sue dimissioni, per il comportamento assolutamente inopportuno ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’inconveniente, se cosi può essere definito, nel corso di una lezione a. Ilpensava di non essere inquadrato. Accademia delle Belle Arti di Urbino, lezione on line. Ilmostra ai ragazzi un video didattico, con l’intento di completare il percorso formativo appena terminato. Il video parte, ilpensa quindi di non essere più inquadrato, e pensa bene di abbandonarsi ad un momento di intimità, abbastanza coinvolgente, con un’altra persona presente in casa sua. Errore. Tutto finisce nell’inquadratura della web cam, e gli studenti, senza parole, assistono all’inaspettato intermezzo sessuale. Il docente, una volta veicolata la notizia, è stato subito convocato dal direttore dell’accademia, scusandosi, e presentando le sue dimissioni, per il comportamento assolutamente inopportuno ...

