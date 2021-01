Il premier Conte cerca dieci voti per la fiducia, ed i senatori a vita possono essere decisivi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Mancano una decina di voti a Giuseppe Conte per raggiungere, in Senato, la maggioranza assoluta di 161 voti a sostegno del suo Governo, ritenuta la quota politica necessaria per proseguire. C’è un punto di riferimento, una obiettivo, un numero: 161. Quella dev’essere, come minimo, la destinazione finale dell’opera di persuasione che, in Senato, sta guidando L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Mancano una decina dia Giuseppeper raggiungere, in Senato, la maggioranza assoluta di 161a sostegno del suo Governo, ritenuta la quota politica necessaria per proseguire. C’è un punto di riferimento, una obiettivo, un numero: 161. Quella dev’, come minimo, la destinazione finale dell’opera di persuasione che, in Senato, sta guidando L'articolo proviene da Leggilo.org.

"Non facciamo i peggiori ragionamenti da Prima Repubblica. Restituiamo alla politica la sua nobiltà, la sua nobile vocazione. Voliamo ...

Conte-Mattarella, retroscena dal Quirinale

“A me il Quirinale chiese numeri veri e seri, mi auguro che non permetta questa operazione”. Così Matteo Salvini si è appellato al presidente Sergio Mattarella affinché la "farsa" dei costruttori-ex r ...

"Non facciamo i peggiori ragionamenti da Prima Repubblica. Restituiamo alla politica la sua nobiltà, la sua nobile vocazione. Voliamo ..."

"A me il Quirinale chiese numeri veri e seri, mi auguro che non permetta questa operazione". Così Matteo Salvini si è appellato al presidente Sergio Mattarella affinché la "farsa" dei costruttori-ex r ...