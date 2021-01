Ida Platano, mazzo di fiori per la dama di Uomini e Donne. Il web insinua: “Te le sei mandate sola” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non c’è pace per Ida Platano, nemmeno adesso che si è allontanata dal parterre femminile del trono over di Uomini e Donne. E ora la ex dama sbotta dopo le… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non c’è pace per Ida, nemmeno adesso che si è allontanata dal parterre femminile del trono over di. E ora la exsbotta dopo le… L'articolo proviene da MeteoWeek.

wearenick : @rivesdeseine_ Sono anch’io in lacrime come Ida Platano dopo che Riccardo l’ha mollata per la 59esima volta - Vir11Estjacopo : Mi chiedo perché il Riccardino è riuscito a stare con Roberta due volte in 10 gge con Ida invece in 2 mesi e la pla… - zazoomblog : Ida Platano in un laboratorio di analisi: “Avevo dei valori sballati” ecco che succede (FOTO) - #Platano… - zazoomblog : Ida Platano in un laboratorio di analisi: “Avevo dei valori sballati” ecco che succede (FOTO) - #Platano… - chloedbln : io e ida platano siamo identiche -