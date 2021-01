I senatori grillini che fanno i capricci per votare la fiducia a Conte (Di venerdì 15 gennaio 2021) Mentre l’operazione Costruttori prende forma e i numeri di Conte al Senato si avvicinano alla soglia necessaria per fargli ottenere la fiducia Ilario Lombardo su La Stampa racconta che a sorpresa tra i senatori del Movimento 5 Stelle ce ne sarebbe qualcuno che per votare sì al premier detterebbe delle condizioni: Tredici parlamentari hanno firmato un documento che subordina il patto di legislatura di governo a sette condizioni (tra cui il no al Mes e ai prestiti previsti nel Recovery fund). Una minaccia che mette in serio pericolo i numeri della fiducia che Giuseppe Conte deve assicurarsi in Parlamento, visto che tra gli autori ci sono cinque senatori. L’iniziativa ha mandato su tutte le furie il reggente Vito Crimi, investito in prima persona dal documento che tra le ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Mentre l’operazione Costruttori prende forma e i numeri dial Senato si avvicinano alla soglia necessaria per fargli ottenere laIlario Lombardo su La Stampa racconta che a sorpresa tra idel Movimento 5 Stelle ce ne sarebbe qualcuno che persì al premier detterebbe delle condizioni: Tredici parlamentari hanno firmato un documento che subordina il patto di legislatura di governo a sette condizioni (tra cui il no al Mes e ai prestiti previsti nel Recovery fund). Una minaccia che mette in serio pericolo i numeri dellache Giuseppedeve assicurarsi in Parlamento, visto che tra gli autori ci sono cinque. L’iniziativa ha mandato su tutte le furie il reggente Vito Crimi, investito in prima persona dal documento che tra le ...

Cosa dovrò dire alle altre forze politiche?». Le contraddizioni mai sanate e il vuoto di leadership che dura da mesi nel M5S potrebbero risucchiare i destini del governo. Secondo fonti grilline, uno ...

