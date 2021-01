Crisi di governo, è davvero tutta colpa di Italia Viva? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gli occhi sono puntati su Italia Viva, accusata di aver aperto una Crisi nel momento più sbagliato. Ma è davvero la sola ad aver sbagliato? Lo aveva sottolineato il New… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gli occhi sono puntati su, accusata di aver aperto unanel momento più sbagliato. Ma èla sola ad aver sbagliato? Lo aveva sottolineato il New… L'articolo proviene da MeteoWeek.

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - MarinaR8804 : RT @Terra_Pianeta: In un mondo di tuttologi dovrebbe essere abbastanza facile risolvere più crisi contemporaneamente, di governo, sanitaria… - dvdstl : @pbersani @myrtamerlino @Ariachetira Ascolta Cassese, prima. -