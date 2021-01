Covid | Iss | cresce il rischio di un' epidemia fuori controllo

(Di venerdì 15 gennaio 2021) commenta IPA Aumenta ildi un'danon controllata e non gestibile nel Paese, secondo la bozza di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità-ministero della salute. La ...

Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Iss, l'indice di trasmissibilità Rt medio in Italia calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,09 (range 1,04-1,13) in aumento da cinque settimane. Nessun passo ...Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm - contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19 - che ...