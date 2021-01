Coronavirus: Dpcm, stretta movida, stop asporto per bar ed enoteche dopo 18 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – stretta sulla movida, con lo stop agli asporti per bar, enoteche e attività commerciali simili. “Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 – è scritto nel testo del Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte – il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) –sulla, con loagli asporti per bar,e attività commerciali simili. “Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 – è scritto nel testo delfirmato dal premier Giuseppe Conte – il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle ...

