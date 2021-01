Conte è convinto di aver trovato i voti per rimanere a Palazzo Chigi (Di venerdì 15 gennaio 2021) A Palazzo Chigi non hanno dubbi: in Senato ci saranno i “costruttori”, pronti a sostenere Conte sopperendo all’uscita di Matteo Renzi e mantenendo l’avvocato al Governo. Filtra ottimismo da Palazzo Chigi. I nuovi responsabili – ribattezzati per l’occasione i “costruttori” – ci saranno, anche al Senato. La fiducia che si respira negli ambienti vicini al L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Anon hanno dubbi: in Senato ci saranno i “costruttori”, pronti a sosteneresopperendo all’uscita di Matteo Renzi e mantenendo l’avvocato al Governo. Filtra ottimismo da. I nuovi responsabili – ribattezzati per l’occasione i “costruttori” – ci saranno, anche al Senato. La fiducia che si respira negli ambienti vicini al L'articolo proviene da Leggilo.org.

