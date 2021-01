Consip, acquisti PA su MEPA in crescita (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – È di 5,6 miliardi di euro il valore degli acquisti effettuati dalle amministrazioni nel 2020 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – lo strumento per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, gestito da Consip per conto del Ministero dell’economia e delle finanze – con un aumento di +15% rispetto al dato 2019 (4,8 miliardi di euro). E’ quanto si legge in una nota nella quale si sottolinea che è in aumento anche il numero di contratti conclusi nell’anno, pari a 621mila (601mila del 2019). Rilevante il risultato sui lavori di manutenzione che fanno registrare, per la prima volta, un valore degli acquisti di oltre 1 miliardo di euro (con una crescita del +10% rispetto ai 907 milioni di euro del 2019), collocandosi fra gli ambiti di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – È di 5,6 miliardi di euro il valore deglieffettuati dalle amministrazioni nel 2020 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione () – lo strumento per glidi importo inferiore alla soglia comunitaria, gestito daper conto del Ministero dell’economia e delle finanze – con un aumento di +15% rispetto al dato 2019 (4,8 miliardi di euro). E’ quanto si legge in una nota nella quale si sottolinea che è in aumento anche il numero di contratti conclusi nell’anno, pari a 621mila (601mila del 2019). Rilevante il risultato sui lavori di manutenzione che fanno registrare, per la prima volta, un valore deglidi oltre 1 miliardo di euro (con unadel +10% rispetto ai 907 milioni di euro del 2019), collocandosi fra gli ambiti di ...

