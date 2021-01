Cinema Palazzo, Foschi: chi difende bene comune non è mai colpevole (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “Sei mesi per aver evitato una vergognosa speculazione. Tanto ha chiesto la procura di Roma a chi 10 anni fa occupo’ ‘Il Cinema Palazzo’ a San Lorenzo. A tutti loro va la mia solidarieta’ umana e politica. Fiducioso che il Tribunale sapra’ fare giustizia. Chi difende il ‘bene comune’ non e’ mai colpevole”. Cosi’ su Facebook il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “Sei mesi per aver evitato una vergognosa speculazione. Tanto ha chiesto la procura di Roma a chi 10 anni fa occupo’ ‘Il’ a San Lorenzo. A tutti loro va la mia solidarieta’ umana e politica. Fiducioso che il Tribunale sapra’ fare giustizia. Chiil ‘’ non e’ mai”. Cosi’ su Facebook il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo

