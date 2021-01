Benevento | Rillo ceduto in prestito alla Casertana

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Ilhainper sei mesi Francesco. Il terzino classe 2000, dopo una prima parte di stagione vissuta nell'Alma Juventus Fano, si trasferisce al club rossoblu: "Sono contento di questa opportunità e ringrazio la società per aver creduto in me – ha commentatoal momento della firma – Arrivo in una piazza storica che può rappresentare per la mia carriera una tappa importante. Sono un calciatore mancino che ama spingere e proporsi in avanti, ma senza perdere di vista l'equilibrio che richiede il mio ruolo. Sono pronto e carico per questa nuova avventura".