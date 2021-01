Ai ricchi gli aiuti più consistenti, ai poveri e stranieri il 'pacco da sfigati': ai domiciliari una sindaca leghista (Di venerdì 15 gennaio 2021) La sindaca leghista di San Germano Vercellese, Michela Rosetta, si trova ai domiciliari insieme a un consigliere comunale perché coinvolta in un'inchiesta della Procura di Vercelli che vede indagate ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ladi San Germano Vercellese, Michela Rosetta, si trova aiinsieme a un consigliere comunale perché coinvolta in un'inchiesta della Procura di Vercelli che vede indagate ...

Sindaca toglieva aiuti Covid ai poveri per darli ai ricchi

Al peggio non c’è mai fine: se le accuse venissero confermate si tratterebbe probabilmente del peggior scandalo di cui a Vercelli e in provincia ...

