Via libera al secondo impeachment di Trump (Di giovedì 14 gennaio 2021) Hanno votato a favore 232 deputati, tra cui 10 Repubblicani. È la prima volta che un presidente statunitense è messo sotto impeachment per due volte Via libera all’impeachment di Donald Trump da parte della Camera dei rappresentanti. Nella giornata di ieri a Washington è stata superata la soglia necessaria per la messa in stato di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Hanno votato a favore 232 deputati, tra cui 10 Repubblicani. È la prima volta che un presidente statunitense è messo sottoper due volte Viaall’di Donaldda parte della Camera dei rappresentanti. Nella giornata di ieri a Washington è stata superata la soglia necessaria per la messa in stato di… L'articolo Corriere Nazionale.

Agenzia_Ansa : Il #Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, al Recovery plan. C'è stato il sì unanime,… - sole24ore : ?? Niente spostamenti fra regioni fino al 15 febbraio e via libera all’area «bianca». Ecco le principali novità intr… - fattoquotidiano : Vaccini, via libera alla Piattaforma nazionale per aiutare le Regioni a programmare e distribuire le dosi. Sarà ges… - Syrenaegiziana : RT @fattoquotidiano: Vaccini, via libera alla Piattaforma nazionale per aiutare le Regioni a programmare e distribuire le dosi. Sarà gestit… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Vaccini, via libera alla Piattaforma nazionale per aiutare le Regioni a programmare e distribuire le dosi. Sarà gestit… -