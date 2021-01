Vela | Prada Cup 2021 al via | i neozelandesi aspettano l’avversario

Leggi su sportface

Tutto pronto per l'inizio dellaCup, la Challenger Selection Series che definirà gli sfidanti deinel Match Finale della 36/a America's Cup. Il programma giornaliero prevede due regate a partire dalle ore 15 (orario neozelandese) con i tre team che si sfideranno in 4 round robin (i primi due nel week end, gli altri nel prossimo). Il team con il miglior punteggio andrà direttamente nella Finale dellaCup, mentre gli altri due si confronteranno ancora in una semifinale al meglio delle sette regate. La finale è in programma a partire dal 13 febbraio, il primo team con sette vittorie conquista trofeo e pass.