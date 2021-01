UFC on ABC 1 – Anteprima – Holloway Vs Kattar

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 gennaio 2021) UFC on ABC 1 è il primo evento per questo 2021 della Ultimate Fighting Championship. Direttamente da Abu Dhabi, la ormai globalmente riconosciuta Fight Island regala una main card di grandissimo livello. Il main event vede l’ex campione dei pesi piuma Max(21-6) affrontare il pericoloso Calvin(22-4), in un incontro imperdibile per gli amanti dello striking. Invece, nel co main event una sfida tutta old school tra Carlos Condit (31-13) e Matt Brown (22 – 17). La main card sarà in diretta a partire dalle ore 21.00 di Sabato 16 Gennaio su DAZN e UFC Fight Pass. Sempre nella main card attenzione alla presenza del nostro Alessio “Manzo” Di Chirico (12-5), all’atteso ritorno di Santiago Ponzinibbio (27-3) e all’imbattuto Dusko Todorovic (10-0). The @BlessedMMA Express is back! Maxvs Calvin ...