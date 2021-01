Tutte pazze per Arthur Chatto, il personal trainer col sangue blu (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo scorso ottobre Arthur Chatto, il nipote della principessa Margaret, ha fatto il suo debutto come personal trainer nella palestra BoundFitness di Edimburgo, in Scozia. Ma ora, a causa delle restrizioni imposte dalla nuova ondata di coronavirus, le palestre del Regno Unito sono tutte chiuse. E così il ventunenne ha pensato di registrare i propri allenamenti e postarli online. Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo scorso ottobre Arthur Chatto, il nipote della principessa Margaret, ha fatto il suo debutto come personal trainer nella palestra BoundFitness di Edimburgo, in Scozia. Ma ora, a causa delle restrizioni imposte dalla nuova ondata di coronavirus, le palestre del Regno Unito sono tutte chiuse. E così il ventunenne ha pensato di registrare i propri allenamenti e postarli online.

