Traffico Roma del 14-01-2021 ore 09 | 30

(Di giovedì 14 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati Cody ancora sono segnalate sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la Prenestina e l’ardeatina in carreggiata esterna invece tra l’uscita per Fiumicino la via del mare e tra Prenestina e Tiburtina Ci sono code verso il centro città sul percorso Urbano dell’a24 tra Tor Cervara e Portonaccio come poi in tangenziale Tra Monti Tiburtini e l’aria verso lo stadio è in direzione di San Giovanni da San Lorenzo code sul viadotto della Magliana nelle due direzioni per i lavori tra via del pattinaggio e via della Magliana alle porte diincidente Concordia ancora a Colle regillo in via di Rocca Cencia all’altezza di via Sellia code per lavori invece su via Ardeatina tra via Castel di Leva è via di Fioranello in direzione del grande raccordo anulare incidente sulla via Appia dopo la via dei Laghi ...