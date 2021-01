Sirene di mercato per Colley: quanto vale il difensore della Sampdoria (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sirene di mercato per Colley dalla Premier League e dalla Bundesliga: quanto vale il difensore della Sampdoria Omar Colley non era in scadenza di contratto (ci sarebbe entrato a giugno), ma la Sampdoria ha preferito cautelarsi in vista di possibili movimenti di mercato. La notizia del prolungamento di contratto ha diviso i tifosi blucerchiati. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Come riporta il Secolo XIX, il difensore centrale piace a diversi club di Premier League e Bundesliga. Non è escluso che possa arrivare un’offerta sul tavolo di Corte Lambruschini entro la fine del mese. Colley lascerà la Sampdoria solo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021)diperdalla Premier League e dalla Bundesliga:ilOmarnon era in scadenza di contratto (ci sarebbe entrato a giugno), ma laha preferito cautelarsi in vista di possibili movimenti di. La notizia del prolungamento di contratto ha diviso i tifosi blucerchiati. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Come riporta il Secolo XIX, ilcentrale piace a diversi club di Premier League e Bundesliga. Non è escluso che possa arrivare un’offerta sul tavolo di Corte Lambruschini entro la fine del mese.lascerà lasolo ...

BlunoteWeb : #Brindisifc: #CalcioMercato, sirene della #SerieC per il talento tarantino #Palumbo - OAccomando91 : Dietro la separazione tra #Gilardino e il #Siena ci sarebbe il #mercato, con l'ex attaccante che aveva chiesto acqu… - FiorentinaUno : MERCATO, Sirene dalla Romania per l'attacco viola - - AS_Baiz : Sulle sirene di mercato per #Mkhitaryan “Mkhi è un ragazzo d’oro, sta facendo benissimo, difficilmente si muoverà… -

Ultime Notizie dalla rete : Sirene mercato Arezzo-Perez: affare fatto, a ore la firma del 'soldato'. Sirene per Zuppel ArezzoNotizie Sirene di mercato per Colley: quanto vale il difensore della Sampdoria

Sirene di mercato per Colley dalla Premier League e dalla Bundesliga: quanto vale il difensore della Sampdoria ...

MERCATO - Il Manchester City su Locatelli

Sirene da Oltremanica per Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo e' da tempo nel mirino della Juventus, ma e' entrato anche nella lista dei desideri del Manchester City di Pep Guardiola. Sec ...

Sirene di mercato per Colley dalla Premier League e dalla Bundesliga: quanto vale il difensore della Sampdoria ...Sirene da Oltremanica per Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo e' da tempo nel mirino della Juventus, ma e' entrato anche nella lista dei desideri del Manchester City di Pep Guardiola. Sec ...