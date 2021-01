Salvini “Se Conte non ha i numeri si faccia da parte” (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho appena parlato con il presidente Mattarella. Gli ho chiesto a nome non solo del centrodestra unito, ma anche di 60 milioni di italiani che non stanno capendo cosa succede, di fare in fretta. Se c'è un governo vorremmo saperlo”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine del vertice del centrodestra.“O Conte va a dimettersi al Quirinale o va in Parlamento e ci racconta se ha trovato per strada qualche senatore pronto a votargli la fiducia. Noi chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare agli italiani cosa sta succedendo”, ha aggiunto.“Se Conte non ha più i numeri eviti di tenere fermo il Paese e si faccia da parte – ha sottolineato l'ex ministro dell'Interno -. Il centrodestra ha uomini, donne, idee, progetti per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho appena parlato con il presidente Mattarella. Gli ho chiesto a nome non solo del centrodestra unito, ma anche di 60 milioni di italiani che non stanno capendo cosa succede, di fare in fretta. Se c'è un governo vorremmo saperlo”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, al termine del vertice del centrodestra.“Ova a dimettersi al Quirinale o va in Parlamento e ci racconta se ha trovato per strada qualche senatore pronto a votargli la fiducia. Noi chiediamo che domanivenga in Parlamento a spiegare agli italiani cosa sta succedendo”, ha aggiunto.“Senon ha più ieviti di tenere fermo il Paese e sida– ha sottolineato l'ex ministro dell'Interno -. Il centrodestra ha uomini, donne, idee, progetti per ...

