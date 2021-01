Salvini ci spera: "Conte venga in aula, se non ha i numeri si faccia parte" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Matteo Salvioni non può credere al favore che gli ha fatto Matteo Renzi: una crisi di governo e la posisbilità che l'odiatissimo Conte si tolga di mezzo. E ovviamente, è prontissimo a saltare sul ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 gennaio 2021) Matteo Salvioni non può credere al favore che gli ha fatto Matteo Renzi: una crisi di governo e la posisbilità che l'odiatissimosi tolga di mezzo. E ovviamente, è prontissimo a saltare sul ...

ZampiniMichele : @busatti_daniele @matteosalvinimi Un altro scemo! Salvini spera nel voto, non vuole ne’ può decidere il voto , cretino!! - AldoSimbula : @Barracciu @matteorenzi Spera invano, quale sarebbe secondo lei un governo all'altezza della situazione? Con salvin… - carmelaforte4 : #renzi sta facendo il kamikaze per #salvini e #Meloni. La #crisidigoverno la sta facendo un burattino. Spera che il… - Fuser10314370 : @danoris2110 Renzi sta facendo la stessa mossa che fece Salvini. Solo che non si capisce proprio cosa spera di guad… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini spera Salvini spera nell'assist di Renzi: "Siamo pronti per governare" Globalist.it Crisi di governo Renzi-Conte: le ultime notizie di oggi

Governo Conte, secondo giorno di crisi: le trattative in corso dopo l’uscita di Italia Viva comunicata da Renzi. Tutte le ultime notizie di oggi ...

Salvini ci spera: “Conte venga in aula, se non ha i numeri si faccia parte”

Il leader della Lega: "Non è possibile perdere altro tempo, chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare agli italiani cosa sta accadendo".

Governo Conte, secondo giorno di crisi: le trattative in corso dopo l’uscita di Italia Viva comunicata da Renzi. Tutte le ultime notizie di oggi ...Il leader della Lega: "Non è possibile perdere altro tempo, chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare agli italiani cosa sta accadendo".