Renzi no | responsabili sì La via stretta di Zingaretti

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Umori diversi e sensibilità differenti. C’è chi guarda ancora a Matteoe chi invece non ne vuole più sapere. Nel Partito democratico l’ufficio politico si è espresso in maniera unanime: Italia Viva è inaffidabile, mina la stabilità in un qualsiasi scenario si possa immaginare per una ripartenza. Lo dice Nicolanel corso della riunione con i vertici del partito. E se il messaggio non fosse passato in maniera abbastanza chiara, ci pensa Dario Franceschini, il capo delegazione, a fare un passo ulteriore in avanti e ad aprire a una pattuglia ditenendo fuori Matteoda un possibile nuovo esecutivo. Ma all’interno del Pd c’è anche la corrente di Base riformista, guidata da Luca Lotti e Lorenzo Guerini, insomma dagli exani che con Andrea Romano sostengono che “oggi ...