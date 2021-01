Prenestino, prima la lite, poi le bottigliate: in due finiscono in ospedale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Hanno iniziato a litigare per futili motivi in strada, in via di Conte di Carmagnola, nel quartiere Prenestino a Roma, questa mattina intorno alle 11:00. Dalle parole, però, ben presto sono passati alle mani, complice il fatto che entrambi erano piuttosto alticci, se non completamente ubriachi. E proprio utilizzando le bottiglie con cui fino a pochi momenti prima avevano bevuto hanno iniziato a colpirsi. I fatti sono avvenuti all’altezza del civico 33, nei pressi della scuola Giulio Cesare. Nella lite uno dei due ha avuto la peggio, riportando una ferita a una mano, causata dal vetro del collo di una bottiglia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e diverse pattuglie dei carabinieri della Stazione di Tor Pignattara del Nucleo Radiomobile. I sanitari del 118 hanno trasportato il ferito al pronto soccorso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Hanno iniziato a litigare per futili motivi in strada, in via di Conte di Carmagnola, nel quartierea Roma, questa mattina intorno alle 11:00. Dalle parole, però, ben presto sono passati alle mani, complice il fatto che entrambi erano piuttosto alticci, se non completamente ubriachi. E proprio utilizzando le bottiglie con cui fino a pochi momentiavevano bevuto hanno iniziato a colpirsi. I fatti sono avvenuti all’altezza del civico 33, nei pressi della scuola Giulio Cesare. Nellauno dei due ha avuto la peggio, riportando una ferita a una mano, causata dal vetro del collo di una bottiglia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e diverse pattuglie dei carabinieri della Stazione di Tor Pignattara del Nucleo Radiomobile. I sanitari del 118 hanno trasportato il ferito al pronto soccorso ...

