Prada Cup LIVE, orari regate: come vedere l’America’s Cup in tv e streaming. La guida su Sky e RAI (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Prada Cup incomincerà venerdì 15 gennaio nella baia di Auckland. Luna Rossa, i britannici di Ineos Uk e gli statunitensi di American Magic si affronteranno per garantirsi la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Il primo round robin inizierà venerdì 15 gennaio e proseguirà fino a domenica 17 gennaio. Dal 22 al 24 gennaio andrà invece in scena il secondo round robin. La semifinale, al meglio delle 7 regate (passa chi ne vince 4), è prevista dal 29 gennaio al 2 febbraio. La Finale della Prada Cup, al meglio delle 13 regate (vince chi si impone in 7 scontri), è prevista dal 13 al 22 febbraio. Luna Rossa farà il proprio debutto contro Ineos Uk nella seconda regata di venerdì 15 gennaio, ad aprire la kermesse sarà lo scontro tra i britannici e American Magic. Poi a marzo la ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) LaCup incomincerà venerdì 15 gennaio nella baia di Auckland. Luna Rossa, i britannici di Ineos Uk e gli statunitensi di American Magic si affronteranno per garantirsi la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Il primo round robin inizierà venerdì 15 gennaio e proseguirà fino a domenica 17 gennaio. Dal 22 al 24 gennaio andrà invece in scena il secondo round robin. La semifinale, al meglio delle 7(passa chi ne vince 4), è prevista dal 29 gennaio al 2 febbraio. La Finale dellaCup, al meglio delle 13(vince chi si impone in 7 scontri), è prevista dal 13 al 22 febbraio. Luna Rossa farà il proprio debutto contro Ineos Uk nella seconda regata di venerdì 15 gennaio, ad aprire la kermesse sarà lo scontro tra i britannici e American Magic. Poi a marzo la ...

sole24ore : Conto alla rovescia in Nuova Zelanda per le regate della Prada Cup - sole24ore : Conto alla rovescia in Nuova Zelanda per le regate della Prada Cup - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Vela, Prada Cup: Luna Rossa lancia la sfida, ecco come seguirla - Atboat_com : Prada Cup, aspettando una notte di Luna Rossa - ProntoPCBaveno : RT @repubblica: Vela, Prada Cup: Luna Rossa lancia la sfida, ecco come seguirla -